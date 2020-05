La résolution de lOMS sur la riposte à la pandémie Covid-19 adoptée à lunanimité

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a tenu, mardi 19 mai, la 73eAssemblée mondiale de la Santé. L’AMS a été marquée par l’adoption à l’unanimité de la résolution « riposte à la Covid-19 » par les 194 Etats-membres de l’OMS, dont la Tunisie.

Dans cette motion il a été d’abord noté qu’il incombait « au premier chef aux gouvernements d’adopter et de mettre en œuvre des interventions pour faire face à la pandémie Covid-19 qui soient adaptées à leur contexte national et de mobiliser les ressources nécessaires pour y parvenir ».

L’OMS a souligné ainsi le caractère indépendant de la réponse à la pandémie mais a réitéré la nécessité de garder « un esprit d’unité et de solidarité » et d’ « intensifier la coopération et la collaboration à tous les niveaux pour endiguer, maîtriser et atténuer la pandémie ».

L’agence onusienne a, aussi, appelé à « mettre en place une riposte engageant l’ensemble des pouvoirs publics et de la société, y compris par l’application d’un plan d’action national intersectoriel sur la Covid-19 qui reprend des mesures immédiates et à long terme visant à renforcer durablement leur système de santé et leurs systèmes de protection sociale ainsi que leurs capacités de préparation, de surveillance et d’intervention en tenant compte, selon le contexte national, des orientations de l’OMS, et en collaborant avec les communautés et les parties prenantes ».

L’OMS a noté l’importance de garantir « un accès universel, rapide et équitable et la juste distribution de tous les produits et de toutes les technologies de santé essentiels de qualité, sûrs, efficaces et abordables » exigeant « l’élimination urgente des obstacles injustifiés à cet accès dans le respect des dispositions des traités internationaux pertinents, y compris les dispositions de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle ».

A l'ouverture de l'AMS, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a affirmé que les premières études sérologiques avaient montré que la proportion de la population porteuse d’anticorps spécifiques ne dépasse pas 20%.

L’Organisation a, par ailleurs, invité ses Etats-membres à lui « fournir rapidement des informations de santé publique exactes et suffisamment détaillées relatives à la pandémie » et à « mettre à disposition de l’OMS et des autres pays, selon qu’il conviendra, les connaissances, les enseignements tirés de l’expérience, les meilleures pratiques, les données, les supports et les produits nécessaires pour la riposte ».

Le directeur de l'OMS a, rappelons-le, remercié, la semaine dernière, les ministres de Santé de six pays, dont la Tunisie, pour avoir partag leurs stratégies de lutte contre la pandémie Covid-19 lors du dernier briefing des membres de l’OMS.

L’OMS n’a pas manqué de demander à ce que lui soit fourni « un financement durable pour qu’elle soit en mesure de répondre pleinement aux besoins en santé publique dans la riposte mondiale à la Covid-19, en veillant à ne laisser personne de côté ».

N.J