Nissaf Ben Alaya : Il faut éviter les rassemblements familiaux durant lAïd

La directrice générale de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE), Nissaf Ben Alaya, a affirmé, lors de son intervention ce mardi 19 mai 2020, sur Mosaïque FM, que le danger du Covid-19 est encore présent et que les récents cas et décès enregistrés à Mahdia et Gafsa en témoignent.

« Nous ne pouvons dire que le virus a été maitrisé que s’il l’est au niveau mondial et c’est d’ailleurs pour cela que nous avons enregistré hier cinq nouveaux cas importés de pays voisins et d’un pays du Golfe. Aussi le virus était présent dans 24 gouvernorats dans le pays, il est vrai que de nombreux cas sont importés mais progressivement il y’a eu des contagions locales. Il faut que nous ayons zéro cas sur une longue période d’au moins quarante jours et dans toutes les régions du pays pour dire que nous avons maîtrisé le virus. Il faut aussi que les cas importés ne causent aucune contagion locale » a-t-elle expliqué.

Nissaf Ben Alaya a appelé les citoyens à éviter les rassemblements familiaux durant Aïd El Fitr, précisant que les déplacements entre régions sont interdits et que seules les familles qui vivent déjà ensemble pourront continuer à se fréquenter comme ils la font déjà.

« Cet Aïd sera exceptionnel mais il faudra faire avec et ne pas se rendre visite et faire les tournées habituelles. Il faudra utiliser les moyens de communication à distance pour présenter les voeux à sa famille » a-t-elle ajouté.

Mme Ben Alaya a enfin expliqué que si cinq nouveaux cas sont enregistrés dans la même région, toute la zone sera bouclée et ses activités suspendues comme il se passe actuellement à Gafsa. « Si une délégation comporte plus de trois zones touchées, avec au moins cinq cas par zone, c’est toute la délégation qui sera fermée avec la mise en œuvre d’investigations actives. Idem pour les gouvernorats qui comportent plus de trois délégations touchées, ils seront aussi isolés voire placés sous alerte maximale. Aujourd’hui on ne peut pas affirmer que le virus a été maitrisé dans aucun gouvernorat » a-t-elle poursuivi.

Rappelons que six nouveaux cas de contamination au Covid-19 (1 cas local décédé et 5 importés) ont été enregistrés hier sur l'ensemble des 1061 prélèvements effectués. 14 cas positifs concernent d'anciens patients. Le bilan national s'établit à 1043 cas confirmés sur un total de 41.620 prélèvements.

M.B.Z