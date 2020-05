Les parents délèves des établissements français réclament la réévaluation des frais scolaires

Le comité directeur de l’APEESFT (les associations des parents d’élèves des établissements scolaires français de Tunisie) a exprimé son mécontentement suite à la décision unilatérale d’imposer le paiement de la tranche des frais scolaires relatifs au troisième trimestre, le tout en période de confinement. Il appelle les autorités concernées à des discussions sérieuses pour trouver un terrain d’entente préservant leurs intérêts mutuels dans le cadre du respect du contrat signé. Dans ce cadre, il a appelé les parents à suspendre le paiement de la troisième tranche.

Dans un communiqué, l’APEESFT revendique ainsi la réévaluation de la facture du troisième trimestre 2020 au prorata des heures recommandées par le ministère de l’Education et assurées pédagogiquement par les enseignants. Et de noter que le volume horaire actuel est plus bas que l’habituel : le ministère de l’Education recommande 2 à 3 heures pour les élèves dans les écoles primaires et 3 à 4 heures pour le collège.

Le comité fait remarquer qu’il n’y a pas d’enseignement efficace sans interaction. Il a expliqué : «pour les classes primaires où les élèves sont rarement autonomes avec les outils numériques, la majorité des enseignants ont préféré adresser soit à travers des plateformes sous formes de blogs ou simples messages électroniques le travail à faire et les corrections aux exercices donnés quelques jours plus tôt. Le parent joue ainsi un rôle crucial en remplaçant l’enseignant pour assurer la compréhension des nouvelles notions et la correction du travail. On se rend compte ainsi de l’illusion d’une continuité pédagogique sans une vraie interaction entre élève et enseignant. Cette interaction devrait être au moins quotidienne pour être efficace».

Les parents d’élèves sollicitent également la prise en compte de l’impact de la crise sanitaire sur la situation économique des familles. Et, ils s’étonnent de l’ouverture de la caisse en période de confinement, les invitant à payer la facture sans prendre en considération les recommandations des autorités sanitaires de la Tunisie, ce qui est «assez irresponsable».

Ils estiment aussi qu’une révision à la baisse de ces frais, démontrerait une reconnaissance du travail accompli, du temps consenti et couvrira une partie des charges engagées (achat d’ordinateur, imprimantes, encres, etc.) et permettra ainsi à tous d’honorer le pacte signé.

L’APEESFT a regretté ce qu’elle estime «s’apparenter à un harcèlement des parents, en usant parfois de procédés discutables comme mettre sur la balance les mutations ou les réinscriptions de leurs enfants et ainsi les inciter à remplir leurs obligations de paiement alors que l’administration n’a pas rempli les siennes».

D’après communiqué