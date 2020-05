Examen du protocole sanitaire de reprise des cours du baccalauréat

Le ministre de l’Education Mohamed Hamdi a présidé, ce lundi 18 mai 2020, une réunion à distance avec les délégués régionaux de l’éducation et les représentants du ministère de la Santé.

La réunion a été l’occasion de présenter un exposé explicatif du protocole sanitaire qui sera adopté afin d’assurer la reprise des cours pour les classes de 4ème secondaire et la tenue des examens nationaux.

Rappelons que l’année scolaire est finie pour tous les niveaux sauf pour le baccalauréat (4ème année secondaire).

Les élèves du baccalauréat achèveront le programme du 28 mai au 23 juin 2020. Ils passeront les examens de la session principale du 8 au 15 juillet 2020 et la session de contrôle du 27 à 30 juillet 2020. Le résultat de la session principale est prévu pour le 26 juillet 2020 et celui du contrôle pour le 9 août 2020.

Pour le concours de la 6ème année, les examens sont prévus pour les 29 et 30 juin 2020 et seront limités au contenu des 1er et 2ème trimestres. Pour celui de la 9ème année (brevet), les examens sont prévus pour les 2 et 3 juillet 2020 et seront aussi limités au contenu des 1er et 2ème trimestres.

Le reste du programme pour les autres niveaux sera parachevé au cours de l’année scolaire prochaine, soit les lacunes de 4 à 5 semaines à combler.

