La Banque mondiale continuera de soutenir la Tunisie

Le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale Selim Azzabi, et le ministre des Finances, Nizar Yaïche, se sont entretenus ce lundi 18 mai 2020, en visioconférence, avec Axel van Trotsenburg, directeur général des opérations de la Banque mondiale, Ferid Belhaj, vice-président du Groupe de la Banque mondiale pour la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord et les ministres des Finances et de la Coopération internationale de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. La réunion s’est tenue en présence de Tony Verheijen, représentant résident de la BM en Tunisie.

La réunion a porté sur l’examen des progrès accomplis dans la préparation des programmes de coopération financière et technique pour la prochaine étape, à la lumière des répercussions attendues de la crise de la pandémie Covid-19 sur les situations économique, financière et sociale.

Les programmes du gouvernement pour relancer l’économie, ainsi que les efforts requis au niveau national et l’appui des partenaires, ont également été évoqués, précise un communiqué du ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale.

Axel van Trotsenburg a affirmé, à cette occasion, que la Banque mondiale réitère son engagement à continuer de soutenir la Tunisie dans ses plans et programmes de réforme visant à booster l'activité économique.

M.B.Z