Mohamed Msillini effectue une visite à Carrefour La Marsa

Le ministre du Commerce, Mohamed Msillini, a effectué ce dimanche 17 mai 2020, une visite au centre commercial Carrefour à La Marsa.

Le ministre a ainsi pu observer le déroulement du travail au sein du centre commercial qui a ouvert ses portes le 15 mai après près de deux mois de fermeture au cours du confinement général observé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19.

La visite a ainsi été l'occasion de constater les mesures exceptionnelles prises par la direction de Carrefour La Marsa pour protéger les clients et les employés, avec la mise en place de mesures drastiques à l’instar de l’obligation du port des masques de protection, d’un tunnel de stérilisation à l'entrée du centre commercial, du respect de la distance de sécurité en plus de la stérilisation continue de tous les caddies et les paniers.

Le bilan national fait état de 1037 cas confirmés de personnes infectées, sur un total de 39.778 prélèvements. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

M.B.Z