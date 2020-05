Réunion entre Abdellatif Mekki et le comité technique du dialogue sociétal

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, s’est réuni, dimanche 17 mai 2020, avec les membres du Comité technique du dialogue sociétal sur les politiques, les stratégies et les plans nationaux de santé, et le représentant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Tunisie, Yves Souteyrand.

La discussion a porté sur les résultats de la deuxième phase du dialogue et l’examen des mesures pratiques de consolidation de la première ligne des soins, en plus de soutenir la bonne gouvernance du secteur en termes de ressources humaines et matérielles et la garantie d’un approvisionnement régulier des établissements publics de santé en médicaments, selon un communiqué du ministère de la Santé.

Les préparatifs de la troisième phase du dialogue visant à réformer le système de la santé publique à travers l’élaboration d’une politique nationale participative impliquant le citoyen, ont, également été à l’ordre du jour.

Le bilan national s’est établi, le 16 mai, à 1037 cas confirmés sur un total de 39.778 prélèvements. Depuis le début de la pandémie, 807 personnes se sont rétablies. Le nombre de décès est, lui, resté stable à 45 dont 5 au gouvernorat de Médenine.

N.J