Rim Abdelmalek : Il ne faut pas compter sur Sidi Mehrez pour vaincre le Covid-19 !

Le professeur au service des maladies infectieuses de l’hôpital La Rabta, Rim Abdelmalek, a indiqué ce samedi 16 mai 2020, sur la chaîne Al Watania 1 qu’il est nécessaire de se conformer aux recommandations de prévention du ministère de la Santé et ne pas compter sur Sidi Mehrez (Saint Tunisien).

« Il faut se conformer aux mesures de prévention. La situation n’est pas encore maîtrisée, puisque nous n’avons pas passer 42 jours avec zéro cas. Il est nécessaire de mettre les masques de protection et se laver les mains fréquemment. Les réunions de famille doivent se dérouler dans des espaces ouverts, même dans un balcon, tout en respectant la distanciation sociale et en évitant les accolades et les embrassades. Le Covid-19 est encore en Tunisie, ce sont les gestes barrières qui vont nous protéger et non Sidi Mehrez et les « nous sommes plus forts que le coronavirus » », indique Mme Abdelmalek.

Comme à l'accoutumée, une grande partie des Tunisiens tourne en dérision la situation sanitaire actuelle en avançant que la Tunisie n'a été épargnée que grâce à la baraka de ses saints, dans la mesures où il n'y a aucun respect, ou très peu, des mesures sanitaires.

Le dernier bilan du ministère de la Santé, annoncé le 15 mai 2020, fait état de 1.035 cas confirmés sur un total de 37.862 prélèvements, 45 décès et 802 rétablissements. Trois nouveaux cas ont été enregistrés hier, après que la Tunisie ait observé cinq jours sans aucune contamination. Le pays a été en confinement total depuis le 22 mars 2020 et est en confinement ciblé depuis le 4 mai courant. Tous nos articles sur le Covid-19

S.H