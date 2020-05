La lettre de Mohamed Ali Toumi : Djerba retrouvera son rayonnement !

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Ali Toumi a publié une lettre, ce mardi 12 mai 2020, à propos de l’annulation du pèlerinage annuel de la Ghriba, à cause de la pandémie du Covid-19.

« La Tunisie devait célébrer les festivités officielles du pèlerinage de la Ghriba à l’île de Djerba. A cette occasion, Djerba devait accueillir plus sept mille visiteurs durant cette période, mais à cause de la crise sanitaire mondiale, le pèlerinage a été annulé conformément aux dispositions du confinement sanitaire, dans le but de préserver la santé des Tunisiens et des visiteurs de la Ghriba.

Alors que nous luttons contre cette épidémie, je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter un prompt rétablissement à mon ami, l’ancien ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, qui demeure l’un des principaux organisateurs de cet événement avec l’appui des autorités locales et régionales », indique Mohamed Ali Toumi.

Il a ajouté : « Djerba, l’île des rêves… Terre des palmiers et des oliviers, retrouvera son rayonnement en tant que destination touristique exceptionnelle après la fin de la crise. La vie reprendra son cours à Djerba, et nous devons tous préparer les conditions adéquates afin qu’elle retrouve son rayonnement international. Ces jours-ci, l’île de Djerba s’apprête à s’inscrire dans le patrimoine mondial, dans la mesure où la Tunisie ambitionne à inscrire l'île de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco ».

La Tunisie n’a enregistré aucun nouveau cas de contamination par le nouveau coronavirus depuis dimanche 10 mai.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

S.H