Asma Shiri : seuls les médias légaux bénéficieront de laide de lEtat

La porte-parole officielle du gouvernement Asma Shiri a déclaré, ce dimanche 10 mai 2020, à l’agence Tap que les dernières décisions annoncées par le gouvernement au profit du secteur des médias ne concernent que les institutions opérant dans le cadre de la loi et respectant leurs engagements envers l'Etat et les caisses sociales ainsi que les droits professionnels et matériels des journalistes.

Asma Shiri a précisé que ces décisions ne profitent pas aux médias audiovisuels opérant sans autorisation légale ainsi que ceux devant se conformer à la loi et aux décisions de la Haica.

En concertation préalable avec les représentants du secteur, elle a indiqué que le gouvernement cherche à trouver des solutions radicales aux problèmes et attentes de la profession, tout en préservant les droits professionnels et matériels des journalistes, notamment, le droit à la liberté d'expression.

D’autre part, elle a assuré que le gouvernement œuvrera à parachever le processus législatif et organisationnel du secteur de manière participative afin de garantir l'indépendance et le pluralisme des médias et consolider leur rôle dans la consécration de la démocratie.

S.H