Le ministre de la Santé reçoit les secrétaires généraux des syndicats de la santé

Une réunion de travail s’est tenue ce dimanche 10 mai 2020 avec les secrétaires généraux des syndicats de la santé sous la présidence du ministre de la Santé Abdellatif Mekki.

Etaient notamment présents : le secrétaire général adjoint de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) chargé de la fonction publique Monêm Amira, la secrétaire général du Syndicat des médecins, des médecins dentistes et des pharmaciens hospitalo-universitaires Ahlem Belhaj, le secrétaire général de la Fédération générale de la santé Othman Jallouli et le secrétaire général du syndicat des médecins dentistes et des pharmaciens Mohamed Hedi Soussi.

La séance a été consacrée à définir le cadre participatif de la réforme du système de santé, des spécificités du secteur ainsi que de la révision de la législation, qui aiderait à mettre en place des mécanismes et à fixer des priorités pour le développement du secteur de la santé en Tunisie.

I.N