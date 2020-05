Simplification des procédures dobtention des autorisations de circulation

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui 7 mai 2020 le ministère des Technologies de la Communication et de la Transformation digitale a annoncé qu’il avait délivré plus de 130.000 autorisations de circulation depuis le début du confinement ciblé, et a affirmé dans le même contexte la simplification des procédures d'attribution des autorisations en se limitant à la déclaration des demandeurs.

Selon le communiqué du ministère, l’obtention des autorisations se limitera à « un formulaire numérique comprenant les données nécessaires, dont il faut reconnaitre la validité et s’engager à respecter les mesures sanitaires et sécuritaires ».

Le ministère des Technologies de la Communication a affirmé que la plateforme d'attribution des autorisations de circulation est uniquement destinée aux demandes des entreprises du secteur privé concernées par la reprise de l'activité.

Selon le communiqué, les 250 mille autorisations de circulation accordées depuis le début du confinement restent valables.

R.A