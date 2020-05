Consulat général de Tunisie à Paris : reprise des activités à partir du 12 mai 2020

Dans un communiqué rendu public le mercredi 6 mai 2020, le Consulat général de Tunisie à Paris a annoncé la reprise de ses activités d'accueil des citoyens au bureau du consulat général et dans ses bureaux des villes de Nantes et de Lille à partir du mardi 12 mai.

Le Consulat général ouvre ses portes du mardi au samedi de 9h à 13 h et ce, selon des procédures sanitaires spécifiques afin de préserver la santé des citoyens. Parmi ces mesures, il y a la distanciation sociale et l'accueil des citoyens par petits groupes. L’entrée sera réservée aux demandeurs de services consulaires.

Pour les services des passeports, le consulat a déclaré qu’il se limitera à accepter les dossiers de délivrance, de renouvellement et d'indemnisation des passeports et à reporter la livraison des passeports prêts à l'emploi à une date ultérieure, qui sera annoncée à temps, sauf cas urgents et justifiés.

D’après le communiqué du Consulat, il sera possible d’envoyer les demandes par courrier, sauf pour les demandes qui nécessitent la présence obligatoire : demandes d’identification, la signature et le dépôt des passeports et des cartes d'identité nationales

Notons que les décisions du Consulat général de la République tunisienne à Paris s'inscrivent dans le cadre de la décision des autorités françaises concernant la levée progressive du confinement à compter du 11 mai.

R.A