Crise du Covid-19 : série de mesures exceptionnelles en faveur du secteur des médias

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, a présidé, ce mercredi 6 mai 2020, un conseil ministériel restreint consacré à l’examen des mesures exceptionnelles pour soutenir le secteur des médias et accompagner les établissements médiatiques pour faire face aux répercussions de la crise du Covid-19.

A cette occasion, Elyes Fakhfakh a insisté sur la disposition du gouvernement de soutenir les secteurs les plus lésés par la crise du Covid-19, dont le secteur médiatique et de consolider des revenus publicitaires et aider les journaux imprimés à poursuivre l’édition durant la période du confinement sanitaire.

Le conseil ministériel restreint a, également, assuré que l’accompagnement des établissements médiatiques s’inscrit dans le cadre de la préservation de leur pérennité et le renforcement de leur capacité de gouvernance, outre la réalisation de la transition numérique tenant compte du rôle central de la presse dans la consécration du processus démocratique et l’appui de la liberté de la presse.

Dans ce contexte, le conseil a décidé :

La prise en charge par l’Etat de 50% des frais de diffusion de l’année 2020 pour toutes les chaînes radio et télé privées s’engageant à payer le montant indiqué dans les délais, tout en leur accordant la possibilité de payer les frais du premier trimestre de l’année en cours dans un délai n’excédant pas le 30 juin 2020.

Acquisition d’abonnements dans les versions électroniques des journaux par l’Etat et des établissements publics d’une valeur de 1,2 million de dinars.

Création d’un fonds de participation auprès de la présidence du gouvernement d’une valeur de 5 millions de dinars pour soutenir l’effort de communication de l’Etat dans les campagnes de sensibilisation.

Réservation d’une part du budget de l’Etat d’une valeur de 5 millions de dinars pour le financement du programme d’habilitation du secteur afin de l’aider à s’inscrire dans la transition digitale.

S.H