Décision de lever lisolement pour lîle de Djerba

Lors de la réunion tenue ce mercredi 6 mai 2020, entre le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki avec des représentants sanitaires et des députés du gouvernorat de Médenine, il a été décidé que l’accès ou la sortie de l’île de Djerba seront désormais soumis à une autorisation.

Le gouverneur de Médenine, Habib Chaouate, a précisé, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, que Djerba sera également concernée par le confinement ciblé comme le reste des gouvernorats et que les louages à bande bleue pourront reprendre leur activité en se conformant aux mesures liées notamment au nombre de passagers.

https://content.mosaiquefm.net/uploads/media/media/158878075233_media.mp3>

L’île de Djerba avait été déclarée cluster par les autorités sanitaires. Le gouvernement avait alors décidé d’isoler totalement les clusters du reste du territoire afin de contenir la propagation de la pandémie. Malgré cela n’ pas empêché certains de quitter l’île clandestinement et de causer la propagation du virus notamment à Kasserine et à Tozeur.

Rappelons que le bilan national d'infections au Covid-19, enregistré en date du 5 mai 2020, est de 1022 cas confirmés sur un total de 25.165 prélèvements et de 43 décès et 482 rétablissements. Le confinement ciblé a démarré lundi 4 mai et devrait progressivement se généraliser.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie