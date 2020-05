La chambre nationale de l'enseignement privé maintient le paiement du troisième trimestre

Suite à la controverse entourant le paiement de la tranche du troisième trimestre dans les établissements d’enseignement privés, Latifa Boughattas, présidente de la Chambre nationale de l'enseignement privé, est intervenue sur Mosaïque FM mercredi 6 mai 2020.

Elle a indiqué que la présence ou l'absence de l'élève ne modifie pas la charge matérielle des écoles privées. Pour Mme Boughattas, les établissements d'enseignement privés sont des établissements économiques qui emploient plus de 50 000 enseignants et administrateurs, et ce sont les frais d'études qui fournissent de l'argent pour les salaires.

Pour cette raison, ajoute-t-elle, la chambre nationale de l’enseignement privé va maintenir le paiement du troisième trimestre en accordant des arrangements aux parents en fonction de leurs situations, et en prenant en considération le contexte difficile dû à la crise.

Latifa Boughattas qui a tenu à exprimer sa compréhension de la situation des parents, a expliqué que chaque établissement privé peut agir de la manière qui lui convient. "Certaines écoles ont décidé de faire des réductions de 20 à 30% pour subvenir à leurs besoins en tenant compte de la situation des parents", a-t-elle dit. Latifa Boughattas a également rappelé que le paiement peut se faire sur des tranches tout en soulignant que chaque établissement peut choisir l’alternative qui lui convient mais cela n’empêche pas le paiement de la troisième tranche de l’année scolaire.

A noter que le ministre de l’Education nationale, Mohamed Hamdi, avait déclaré dans une interview accordée à la TAP le jeudi 30 avril 2020, que le ministère n’intervient pas dans les questions financières entre les parents et les écoles.

