Dé-confinement : CARTE Assurances annonce des mesures spéciales pour faciliter la récupération des attestations dassurance automobile

Suite à l’entrée en vigueur du dé-confinement ciblé décrété par le Gouvernement, CARTE Assurances informe sa clientèle de la réouverture de son réseau d’agences à compter du lundi 04/05/2020. C’est dans ce cadre que la Compagnie a mis en place une organisation spéciale pour faciliter la récupération des attestations d’assurance automobile dont la validité a été prolongée durant la période de confinement. Les assurés de CARTE Assurances sont donc invités à prendre attache avec leurs agences suivant ces dates :

-Du 04 au 15 mai 2020 pour les immatriculations paires dont la validité de l’attestation expire le 14/05/2020

-Du 15 au 31 mai 2020 pour les immatriculations impaires dont la validité de l’attestation expire le 31/05/2020

Soucieuse de la sécurité sanitaire de ses clients, CARTE Assurances met à leur disposition le service « Paiement en ligne » leur permettant d’éviter les files d’attente et l’encombrement sur les lieux. Pour bénéficier de ce service disponible auprès des succursales et des agences exclusives, l’assuré n’a qu’à payer sa prime à travers l’application mobile CARTE ASSURANCES téléchargeable depuis Google Play http://bit.ly/2AdPVZQ et Apple Store https://apple.co/2QU1QS2. Son attestation lui sera remise sans attente en agence.

Pour toute demande d’information ou de service la Compagnie demeure joignable par téléphone sur le numéro 71 184 061 ou via ses canaux digitaux :

E-mail : contact@carte.com.tn

Site Web : www.carte.tn

Les pages officielles sur Facebook(https://www.facebook.com/carte.assurances) et Linkedin (https://www.linkedin.com/company/carte-assurances/