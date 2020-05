Adel Arfaoui présente le bilan de la période de confinement total

Le président de la salle d’opérations de l'instance nationale de lutte contre le Covid-19, Adel Arfaoui, a donné ce mardi 5 mai 2020, une conférence de presse pour présenter le bilan du confinement total qui s’est prolongé du 22 mars au 4 mai.

Adel Arfaoui a indiqué que la plupart des Tunisiens ont respecté le confinement et que les violations ont surtout été constatées dans les marchés, les routes et les bureau de poste ainsi que les délégations, mais de façon ponctuelle.

« Nous recueillons les données auprès des unités sécuritaires, des vols militaires et de la garde nationale et récemment de drones. Nous savons donc où se trouvent les concentrations les plus fortes sur les routes et agissons en conséquence. Nous avons toutefois trouvé des difficultés dans le transport notamment de plusieurs denrées qui ont été interceptées par les habitants de certaines régions. Aujourd’hui, les camionneurs sont appelés à assurer leurs livraisons durant le couvre-feu et sont escortés s’ils se déplacent en journée. Nous avons aussi trouvé des difficultés pour enterrer les morts du Covid-19 et un protocole a été mis en place pour y procéder. Nous avons également dû gérer les rassemblements observés dans les postes et les délégations en coordonnant notamment avec le ministère des Technologies qui nous fournit les lieux où seront observés le plus de rassemblements et le problème a partiellement été réglé » a-t-il précisé.

M. Arfaoui a ajouté que 3308 personnes ont été placées en garde à vue dans la période du 18 mars-4 mai, pour avoir enfreint le couvre-feu, du 10 mars au 3 mai, 1383 personnes ont été placées en garde à vue pour avoir enfreint le confinement, 72200 permis de conduire, 73082 et 5550 véhicules ont été saisis. « Dans le cadre de la lutte contre le monopole 4802 PV et contraventions ont été rédigés, il y’a eu 195 arrestations et la saisie de 1038 véhicules. Pour ce qui est des personnes qui n’ont pas respecté la décision de fermer les locaux publics, 3230 contraventions et PV ont été consignés, il y’a eu 595 arrestations et 1602 locaux ont été fermés » a-t-il souligné.

Le président de la salle d’opérations de la commission nationale de lutte contre le Covid-19 a ensuite confié que le nombre d’accidents de la route ont notablement baissé en période de confinement par rapport à la même période en 2019, ce qui prouve que les citoyens ont réellement été plus nombreux à respecter le confinement.

« En ce qui concerne les Tunisiens bloqués à l’étranger, 13024 ont été rapatriés par voie aérienne et 5867 par voie terrestre. 10061 personnes ont été placées en quarantaine obligatoire et 7518 personnes sont en ce moment en quarantaine. La capacité d’accueil depuis hier est de 1743 dans les hôtels et de 1000 dans les foyers universitaires. Le rapatriement des Tunisiens se poursuivra avec une moyenne de 8 à 10 voyages hebdomadaires selon le besoin et la demande » a-t-il conclu, rappelant que la situation actuelle de confinement ciblé sera plus difficile que la période passée et que les contrôles ont déjà relevé des centaines d’infractions.

Le bilan national est de 1018 cas confirmés sur un total de 24.853 prélèvements. Le confinement ciblé a démarré hier et devrait progressivement se généraliser sur trois étapes. Le gouvernement avait souligné que les décisions de lever le confinement ou de le maintenir dépendraient de l’évolution de la situation sanitaire. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

M.B.Z