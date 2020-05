Réouverture du marché Moncef Bey le 11 mai

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui 5 mai 2020, la mairesse de Tunis, Souad Abderrahim, a annoncé la réouverture du marché Moncef Bey à partir du lundi 11 mai 2020 selon une plage horaire limitée de 8h du matin jusqu’à 14h.

Dans ce sens, la mairie de Tunis a fait appel aux marchands pour organiser la queue devant les marchandises et ce en coordination avec les forces de l’ordre et les services de la mairie, tout en respectant la distanciation et les mesures sanitaires préventives. Le communiqué a également ordonné l’organisation des lieux des marchandises et a interdit l’exploitation des passages.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et a entamé le processus de confinement ciblé ce lundi 4 mai, dont la première phase s'achèvera le 24 de ce mois. Rappelons, à cet effet, que le dernier bilan du ministère de la Santé, annoncé au soir du lundi 4 mai, fait état de 1.018 cas confirmés sur un total de 24.853 prélèvements, 43 décès et 406 rétablissements.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie





R.A