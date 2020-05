Tunisie - Livraison de 400 mille tests rapides du Covid-19 dans les prochains jours

Lors de la séance d’audition tenue ce lundi 4 mai 2020, par la commission de la Santé et des Affaires sociales le PDG de la Pharmacie centrale (PCT) est revenu sur la stratégie d’approvisionnement du secteur de la santé en équipements médicaux et préventifs.

A cet effet, le haut responsable a indiqué que la Pharmacie centrale a fait le nécessaire pour mettre à disposition 1,3 million de masques de type FFP2 et près de 25 millions de masques chirurgicaux, soulignant que la coordination est en cours avec l’ambassadeur de la Tunisie en Chine pour le suivi de l’opération de fabrication par les fournisseurs. Il a, également, précisé que la PCT a présenté une demande au ministère des Finances en vue de l’exonérer des taxes douanières et des taxes dues pour l’importation des équipements médicaux de protection individuelle, dont la valeur est de 24 MDT, afin de faire baisser le prix de vente de plus de 30%.

Revenant sur le manque de certains médicaments, il a expliqué que cela est dû aux difficultés de paiement avec les fournisseurs ou bien aux problèmes d’approvisionnement à l’échelle internationale.

Quant au flou régnant autour des tests rapides du Covid-19, en ce qui concerne le nombre de tests et la date de livraison, le PDG de la PCT a indiqué que les offres ont été présentées et que les choix se sont portés sur deux fournisseurs selon les normes fixées par la commission spécialisée. Le premier fournisseur étant de la Corée du Sud et le deuxième étant européen, ces deux fournisseurs mettront à disposition dans les prochains jours 400 mille tests rapides, précisant que le retard encouru est dû à la grande demande au niveau international, notamment, en cette période exceptionnelle.

S.H