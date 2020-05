Anouar Maârouf en visite dinspection à la gare de Barcelone

Le ministre d’Etat chargé du Transport et de la Logistique, Anouar Maârouf a constaté, ce lundi 4 mai 2020, le rythme du trafic ferroviaire de la SNCFT ainsi la programmation des voyages des bus et des métros de Transtu, dans le cadre du confinement ciblé, et ce, en présence des PDG des sociétés concernées.

Lors de sa visite à la gare de Barcelone, Anouar Maârouf a mis l’accent sur l’importance de mettre en place tous les moyens permettant la réussite de cette phase. A cette occasion, il a donné ses ordres aux contrôleurs pour vérifier les autorisations de circulation, les maques et de coordonner avec les bénévoles afin de garantir le respect de la distance de sécurité et la distribution des flyers de sensibilisation.

D’autre part, le ministre d’Etat a pris connaissance des différentes préoccupations des usagers des trains et des métros tout en mettant l’accent sur la nécessité d’appliquer la loi contre ceux qui violent les mesures de confinement ciblé à partir de la journée de demain, estimant qu’aujourd’hui n’est qu’une journée de sensibilisation et de renseignement.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars. Le confinement ciblé a débuté ce 4 mai et se fera progressivement sur trois étapes, le gouvernement a toutefois signifié que les décisions peuvent être révisées selon l’évolution de la situation sanitaire dans le pays. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

S.H