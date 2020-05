Chokri Hammouda : la situation épidémiologie est sous contrôle

Le directeur de l’Instance nationale de l’Evaluation, de l’Assurance-Qualité et de l’Accréditation dans le domaine de la santé, Chokri Hammouda, a affirmé, dans une déclaration accordée ce lundi 4 mai 2020, à la TAP, que la situation épidémiologie est sous contrôle dans la mesure où le nombre quotidien de malades rétablis dépasse celui des nouveaux cas d’infection au Covid-19.

Chokri Hammouda a indiqué que l’augmentation du nombre de guéris a réduit le nombre des porteurs du virus à 625 personnes, soulignant que le confinement ciblé qui a débuté aujourd’hui engage le respect scrupuleux des consignes de sécurité dans la mesure ou près d’un million et cinq cent mille Tunisiens ont été autorisés à reprendre le travail.

Il a tenu à préciser que le confinement ciblé n’est pas très différent du confinement total dans l’application des mesures de sécurité qui restent de vigueur, dont notamment la distanciation et l’interdiction des rassemblements ajoutant que le confinement permet au ministère de la Santé d’évaluer constamment son degré d’application pour prendre les décisions adéquates de le renforcer ou de le lever progressivement.

Chokri Hammouda a enfin rappelé que le nombre de cas d’infection au Covid-19 enregistré quotidiennement a connu une diminution en Tunisie pendant plus de deux semaines consécutives, et a atteint ses niveaux les plus bas depuis la découverte du premier cas en mars dernier.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars. Le confinement ciblé a débuté ce 4 mai et se fera progressivement sur trois étapes, le gouvernement a toutefois signifié que les décisions peuvent être révisées selon l’évolution de la situation sanitaire dans le pays.

Le bilan national fait état de 1013 cas confirmés sur un total de 24.406 prélèvements, 42 décès et 328 rétablissements.

M.B.Z