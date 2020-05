Début du déconfinement : le travail avant la santé

Photo prise aujourd’hui, lundi 4 mai 2020 au matin, à la Cité Intilaka et partagée sur les réseaux sociaux. Terminus du métro, les passagers se bousculent comme d’habitude, comme s’il n’y a plus de coronavirus.

Les experts sont unanimes pour dire que le processus du déconfinement est complexe et encore plus délicat que le confinement lui-même.

Pour que les citoyens aient conscience de la délicatesse du moment et du danger auquel ils s’exposent, il fallait de bonnes campagnes de sensibilisation et une communication moderne. Chose qui n’a pas été au rendez-vous, l’administration tunisienne n’étant pas consciente de la grande importance de l’aspect communication pour véhiculer ses messages. On se suffit encore de quelques points de presse et de visuels confectionnés sur un photoshop piraté par quelques débrouillards autoproclamés graphistes.

Le résultat ne se fait pas attendre, quasiment tous les moyens de transport collectif sont bondés ce matin, en dépit de la bonne volonté des transporteurs publics et des usagers… Des usagers pressés de rejoindre leur lieu de travail, car ils ne peuvent faire autrement. L’adage dit « le travail c’est la santé », en Tunisie, le travail passe avant même la santé ! Pourvu juste que les autorités nous laissent travailler !

Le dernier bilan du ministère de la Santé, annoncé au soir du dimanche 3 mai 2020, fait état de 1013 cas confirmés sur un total de 24.406 prélèvements, 42 décès et 328 rétablissements.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

R.B.H.