Elyes Fakhfakh remercie les soldats au premier rang dans la lutte contre le Covid-19

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a tenu à adresser ses remerciements aux "soldats au premier rang" dans la lutte contre l’épidémie du Covid-19, dans un communiqué publié dans la soirée de ce dimanche 3 mai 2020, la veille du début du confinement ciblé.

« Je commence par remercier les médecins, les infirmières et les employés du secteur de la santé, en particulier ceux qui se trouvent aux premiers rangs. Vous êtes les soldats en blouse blanche et la soupape de sécurité du pays. Depuis le début de l'épidémie, vous nous avez protégés inlassablement et avez enduré une fatigue et une pression que la plupart d'entre nous ne peuvent supporter. Je remercie aussi les pouvoirs judiciaire et législatif, les forces militaires, sécuritaires, de la douane et les agents de la protection civile. Vous avez veillé à l’application des décisions du gouvernement de limiter les mouvements et les rassemblements, et vous étiez, malgré la difficulté de la tâche, en première ligne et avez fait ce qui était nécessaire pour dissuader ceux qui n'ont pas respecté le confinement ou qui l'ont exploité pour obtenir des avantages personnels aux dépens des Tunisiens » a précisé Elyes Fakhfakh.

Il a ensuite tenu à remercier tous les agriculteurs, les fonctionnaires, les agents de contrôle, les employés et tous ceux qui ont veillé à la poursuite des services vitaux dans le pays, ainsi que les municipalités, les délégations, tous ceux qui ont participé aux opérations de désinfection et tous ceux qui ont aidé à acheminer les aides à la population, volontaires et société civile. « A tous ceux qui ont veillé à transporter les Tunisiens, aux médias qui ont joué leur rôle de sensibilisation, j’adresse mes remerciements. Sans vous, nous n’aurions pas pu contrôler la propagation du virus malgré le peu de moyens dont nous disposons » a souligné le chef du gouvernement.

« Au cœur de la tempête, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites, et je sais que vous n'attendez ni remerciements ni récompenses mais il est de mon devoir de vous remercier en mon nom et au nom de tout le peuple tunisien. Le jour viendra bientôt où nous verrons la fin de la pandémie, et ce jour-là, nous célébrerons comme il se doit, soldats de première ligne » a-t-il conclu.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars. Le confinement ciblé débutera le 4 mai et se fera sur trois étapes. Le dernier bilan du ministère de la Santé, annoncé au soir du samedi 2 mai 2020, fait état de 1009 cas confirmés sur un total de 24.055 prélèvements, 42 décès et 323 rétablissements.

M.B.Z