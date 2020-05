LAMT juge injustifié le discours de lOnat

L’Association des magistrats tunisiens (AMT) a exprimé, dans un communiqué publié ce dimanche 3 mai 2020, son rejet du discours de l’ordre national des avocats en Tunisie (Onat), qui répond, selon elle, à une logique de force et tente d’imposer le retour de tous les services judiciaires faisant fi des autres composantes du système judicaire, cadres, employés, sécurité et ouvriers et de la crise sanitaire que traverse le pays.

L’AMT considère que la position de l’Onat n’est pas justifiée, d’autant plus que l’Association des magistrats a bien expliqué qu’elle continue à suivre de près la situation en fonction de l'évolution des conditions sanitaires, ce qui signifie la poursuite des consultations entre toutes les parties avec lesquelles des consultations ont été lancées depuis le début de la gestion de crise, y compris l’Onat.

Elle a rappelé que le travail judiciaire ne s’est pas arrêté durant la période de confinement total et s'est poursuivi dans les domaines vitaux et fondamentaux en veillant notamment à la bonne application des mesures imposées durant cette période et en continuant à se charger des affaires qui concernent les droits et les libertés. L’AMT a ensuite souligné que la politique générale adoptée par l’Etat et qui donne une priorité absolue à l’intérêt sanitaire public a épargné aux Tunisiens une situation catastrophique et que la réussite de ce processus impose au système judicaire de ne pas dévier de cette politique en justifiant la reprise par des seules considérations économiques comme le propose l’Onat.

« Ces appels ne peuvent pas représenter une solution aux problèmes posés, cela ne ferait que créer une crise dans cette étape difficile que traverse notre pays et nuirait au bon fonctionnement du système judiciaire et à la pérennité de cette institution essentielle. Cette étape nécessite les efforts concertés de toutes les institutions publiques faisant partie du système judiciaire et le plus haut niveau de coordination entre elles, loin des discours d’escalade et en prenant en considération la situation sanitaire du pays en coordonnant avec les services de santé compétents » a-t-elle ajouté.

L’AMT a enfin appelé à coordonner les efforts et à tenir des réunions avec toutes les parties et composantes du système judiciaire concernées afin d’esxaminer les problèmes posés, d’écouter les propositions, de trouver des solutions et de prendre les mesures appropriées, appelant les présidents des tribunaux et les juges à veiller à l’application de ses recommandations.

L’ordre national des avocats en Tunisie (Onat) a appelé aujourd’hui ses avocats affiliés à reprendre leur travail à partir du 4 mai, date du début du confinement ciblé. Cette décision a été prise suite à la réunion d’urgence de l’Onat tenue le 30 avril.

D’après le communiqué, les sections régionales s’occuperont de l'organisation de la présence des avocats dans les audiences pendant la première et la deuxième période du confinement ciblé. Elles veilleront ainsi au respect des mesures sanitaires et à la présence d’un nombre limité à 3 ou 4 avocats dans les audiences.

Le 29 avril 2020, il avait adressé une correspondance au ministre de la Justice appelant à la prise de certaines mesures en faveur des avocats afin de les accompagner durant cette crise du Covid-19.

L’Onat avait alors appelé à la reprise du travail dans les tribunaux avec la mise en place des dispositifs de protection nécessaires et de considérer que le barreau fait partie des secteurs lésés par la pandémie du Covid-19, faisant, ainsi bénéficier les avocats des mesures d’accompagnement économiques et sociales mises en place par le gouvernement. Il a, également, suggéré de réduire la période des vacances judiciaires pour cette année.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars. Le confinement ciblé débutera le 4 mai et se fera sur trois étapes. Le dernier bilan du ministère de la Santé, annoncé au soir du samedi 2 mai 2020, fait état de 1009 cas confirmés sur un total de 24.055 prélèvements, 42 décès et 323 rétablissements.

M.B.Z