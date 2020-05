Utica : des mesures en faveur des entreprises seront prochainement annoncées

L’Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) a publié, ce dimanche 3 mai 2020, un communiqué de presse, pour rassurer les professionnels, en particulier certains secteurs qui reprennent progressivement leur activité à partir du 4 mai, première étape du confinement ciblé décidé par le gouvernement.

L’Utica qui s’est dite consciente que les difficultés sont encore à venir, a affirmé qu’elle a travaillé à intensifier les contacts avec le gouvernement, la Banque centrale et l'Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers afin d'activer les mesures gouvernementales annoncées pour accompagner les entreprises et les professionnels et consolider leur position financière. « Ce dialogue a abouti à un accord sur des points qui seront prochainement dévoilés et qui permettront d'aider les entreprises à rétablir leur activité et à financer les temps d'arrêt » a ajouté la centrale patronale.

L’Utica a, en outre, salué les professionnels qui ont continué à exercer durant le confinement total, mettant en exergue la quasi-absence de cas de contamination dans les entreprises en activité et appelant à continuer à respecter les consignes de sécurité mises en place par les services sanitaires pour arriver à concilier les exigences en matière de santé avec les nécessités économiques.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars, un confinement ciblé débutera le 4 mai. Le dernier bilan du ministère de la Santé, annoncé au soir du samedi 2 mai 2020, fait état de 1009 cas confirmés sur un total de 24.055 prélèvements, 42 décès et 323 rétablissements.

