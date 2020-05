Mères obligées au confinement total - Qui dit vrai, le gouvernement ou Mekki ?

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki est revenu, ce dimanche 3 mai 2020, lors de son passage sur les ondes d’Express Fm, sur la polémique concernant le confinement des mères ayant des enfants âgés de moins de 15 ans.

Intervenant ce matin avant la publication du communiqué de la présidence du gouvernement évoquant une erreur dans le décret gouvernemental en question, le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki a considéré que les enfants sont naturellement plus attachés à leurs mères. « Il n’y a aucune arrière-pensée, ni de calcul dans cette histoire. La situation exige de prévoir quelqu’un pour garder les enfants, notamment, avec l’absence des crèches et des garderies. Le choix s’est porté sur les femmes, naturellement. Je pense que le sujet ne doit pas faire l’objet d’une polémique : les femmes ayant la possibilité de faire garder leurs enfants, tant mieux, les autres ont une autorisation de rester chez elles et s’occuper des tous petits », assure M. Mekki défendant ainsi le décret gouvernemental.

Or, quelques heures plus tard, et à la suite d’une vive polémique, la présidence du gouvernement fait état d’une erreur dans la version publiée dans le Jort, et seuls les enfants de moins de 15 ans sont concernés par le confinement ciblé, selon les dires de la porte-parole Asma Shiri. Au vu de la déclaration de Mekki, il semble qu'il n'y ait pas eu d'erreur, mais un rétropédalage dû à la polémique qui a été suscitée par cette décision.





S.H