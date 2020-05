Asma Shiri : Seules les personnes ayant une autorisation pourront sortir

La porte-parole du gouvernement, Asma Shiri est revenu, ce dimanche 3 mai 2020, lors de son passage sur Midi Show Weekend, sur les mesures et les procédures à prendre pour le confinement ciblé.

Dans un premier temps, la porte-parole du gouvernement a indiqué qu’une erreur s’est glissée dans le décret gouvernemental publié dans le Jort assurant que seuls les enfants de moins de 15 ans sont concernés par les mesures de confinement et non les mères. « La version erronée a été publiée dans le Jort, c’était une erreur. Nous sommes dans une situation exceptionnelle et il est vrai que la question était sujet à un débat mais le conseil des ministres a tranché ».

D’autre part, elle a indiqué que les personnes qui devront aller travailler demain sont uniquement les personnes ayant une autorisation de circulation. « Quant à la plateforme autorisation.gov.tn, elle ne concerne que les chefs d’entreprises. En effet, c’est le chef d’entreprise qui doit fournir la liste de ses employés et leurs coordonnées en vue de leur obtenir des autorisations de circulation ».

Quant aux artisans et autres petits métiers, Asma Shiri a indiqué qu’ils n’ont pas à se déplacer aux municipalités et aux postes de police pour obtenir les autorisations. « Ce sont les forces de l’ordre qui se rendront chez eux pour leur accorder les autorisations. L’ouverture des commerces se fera par alternance, selon les numéros des CIN. Demain, ce sont les citoyens ayant un numéro de CIN pair qui devront travailler ».

Elle a ajouté que les deux premiers jours seront certainement difficiles pour mettre en place les dispositifs organisationnels : « Toutefois, tout rentrera dans l’ordre, et la reprise se fera de manière progressive ».

S.H