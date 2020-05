On en revient toujours au sexe

Les semaines se suivent et se ressemblent. Chaque jour est opéré un peu partout dans le monde le décompte macabre des morts du Covid-19, tombés sur le champ de bataille contre le coronavirus. Et malgré un confinement de plus de la moitié de la planète, on déplore à la date du 30 avril pas moins de 230 000 morts pour 3 millions de personnes atteintes. #Officiellement

De nombreuses voix scientifiques s’élèvent ici et là pour remettre en cause ce bilan officiel. Ceux-là estiment que le bilan réel est deux à trois fois supérieur aux chiffres annoncés.

Ces scientifiques, aidés de statisticiens, parcourent les données du monde pour comparer le nombre de morts des cinq dernières années sur les mois de février et mars, avec ceux dénombrés sur les mêmes mois, en 2020 et toutes causes confondues. Il en ressort que l’augmentation anormale du nombre de morts cette année est bien supérieur aux morts annoncés par le Covid.

Les écarts sont ensuite annoncés publiquement contraignant des Etats à revoir leurs chiffres.

Ainsi la Grande Bretagne de Boris Johnson, tenant au début de la pandémie de la théorie de l’immunité collective, affichait au 29 avril un tragique bilan de 21 678 morts. Mais face à l’incohérence des chiffres par rapport au nombre de morts des années précédentes, le gouvernement a reconnu, le lendemain 30 avril, que les chiffres devaient être revus à la hausse du fait de la non comptabilisation des morts chez eux et en maison de retraites. Et ce soir-là, le bilan passe, en seulement 24 heures, à 26 097 décès. #2poids2mesures

Loin de s’en satisfaire, les scientifiques considèrent que ce chiffre est encore en dessous de la réalité, puisqu’il ne comptabilise que les gens décédés qui ont été testés positifs au Covid-19. Les chiffres sont là et ne mentent pas. Du 1er mars au 17 avril, le nombre de morts en plus par rapport aux cinq dernières années est de 29 751, alors que les morts du Covid « ne sont que » de 14 500 personnes. Le Financial Times, en recoupant et en croisant toutes ces données, estime ainsi que le nombre de morts en Grande Bretagne est en réalité de 47 100 individus à date du 29 avril. #leschiffresnemententpas

L’Allemagne dont toute l’Europe « enviait » les bons chiffres, avec un très faible taux de décès, a dû reconnaitre par la voix de son institut national de santé qu’il y a eu probablement plus de morts que ceux annoncés, et qu’il faudra encore quelques mois pour avoir des chiffres fiables. En cause toujours la même méthode. Les personnes décédées ne sont pas testées, et une personne décédée, même avec tous les symptômes du Covid-19 ne sera pas comptabilisée dans ce tragique bilan si elle n’a pas été testée. #testez

Au jeu du « pas vu, pas pris », le quotidien Le Monde nous apprend qu’il y a également la Suisse qui annonce 1716 morts du Covid-19, alors qu’elle n’explique pas l’augmentation sur le seul mois d’avril et sur les seuls seniors, ceux de plus de 64 ans, de 400 morts par semaine, en plus de ce qui était observé les années précédentes. #oùsontils?

Et pendant ce temps, le président brésilien continue ses provocations médiatiques. Mardi dernier, à la question de sa réaction aux 5 000 morts officiels au Brésil qui n’est pourtant pas encore entrée dans le pic de l’épidémie, le président a répondu « et Alors ? Je suis désolé. Je suis Messie, mais je ne fais pas de miracle ». Messie étant son second prénom. Et pourtant il en a fait des miracles ; appelant au déconfinement, demandant aux gens de retourner au travail quand le reste du monde tremble. Une position défendable en soit, mais peut-être avec un peu plus d’empathie, en ne niant pas le drame, et se rendant aux chevets des malades, auprès de soignants, en faisant preuve de solidarité envers ses 5 000 familles qui pleurent leurs morts. Si tant est qu’elles ne soient que 5 000. #bolsonarowhatesle ?

Et pendant qu’une partie de la planète se bat sur les chiffres de milliers de morts, une autre partie a pronostiqué sur la mort d’un seul, Kim Jong-Un. Durant les deux dernières semaines, il est mort d’à peu près toutes les pathologies, subitement mais après de longues souffrances. Il a été emporté lors d’une opération du cœur, à cause de médecins incapables, mort dans sa maison de mer, d’une péricardite aigue, suivi par des médecins chinois dont le vol a été tracé sur les applications qui tracent les vols, alors que des Russes auraient été aperçus sur des images satellites déambulant dans le jardin de son palais. #11foismorts

Et c’est lorsque nous en étions à presque le regretter devant la cruauté dépeinte de son successeur de Sœur, qu’il est apparu en pleine forme pour un mort, vendredi, à l’inauguration d’une usine d’engrais. Kim Jong-Un talonne désormais de deux morts le tenant du titre Abou Bakr El Baghdadi, l’homme le plus mort sur la planète, avant de réellement succomber le 27 octobre 2019 à Baricha en Syrie en déclenchant sa ceinture d’explosifs après avoir été cerné dans un tunnel par l’armée américaine. #mortvivant

Dans un tout autre registre, parce que la politique et le sexe continuent, Joe Biden candidat démocrate à l’élection présidentielle américaine est accusé par son ancienne collaboratrice au sénat, de viol, en 1993. Il l’aurait embrassé dans un des couloirs du Congrès, la plaquant contre un mur, et la pénétrant avec deux doigts. Vrai ou faux, la justice se prononcera. Mais on ne peut pas rester sourd à ces femmes qui désormais élèvent la voix sur ce crime resté trop longtemps pour elles, celui de la honte.

Donald Trump, homme de toutes les causes, a donc décidé d’épouser celle-là et a apporté un soutien inconditionnel à ... Joe Biden. Trump lui a conseillé de «se lever et de se battre », de « nier si c’est faux », et d’apporter son soutien parce que « lui aussi a été victime de ces fausses accusations absurdes ». Rappelons que 26 femmes accusent le président des États-Unis d’Amérique de relations sexuelles non désirées. Président des États-Unis dont un enregistrement de 2005 a fuité, dans lequel on l’entend reconnaitre des comportements hasardeux avec des femmes et prétendant être capable, citons-le pour la postérité « d’attraper les femmes par la chatte ». #quiseressemble

Pour finir sur une touche plus légère s’il en est, l’école vétérinaire d’Alfort en France a testé une chatte positive au Covid19, portant au nombre de 4, les animaux domestiques dans le monde contaminés par leurs maitres. L’École vétérinaire recommande donc les gestes barrières et la distanciation sociale avec ... les chattes.

Et si l’animal est très insistant pour des caresses, port du masque et nettoyage des mains au gel hydroalcoolique sont de rigueurs. #meilleuramidelhomme

C’est la fin de ce trip, c’est la fin du week-end. Vous pouvez éteindre vos smartphones.