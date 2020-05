Jalila Ben Khelil : Il faut continuer à respecter le confinement

Un bilan d’un millier de contaminations au covid-19 c’est beaucoup mais pas catastrophique en comparaison avec d’autres pays atteints par la pandémie, a affirmé, ce samedi 2 mai 2020, Jalila Ben Khelil, membre de la commission permanente de lutte contre le covid-19.

Le médecin a rappelé, dans une déclaration à la TAP, que les citoyens sont invités à rester chez eux et à sortir exceptionnellement pour travailler ou pour des nécessités. Et de souligner que le début du confinement ciblé à partir du 4 mai courant nécessite un respect accru de la distanciation sociale et qu’en aucun cas il ne faudra considérer cette reprise graduelle comme une reprise d’un rythme normal.

Ainsi, les Tunisiens sont appelés à ne pas se regrouper, à éviter les lieux encombrés avec le respect des distances de sécurité sanitaire, le tout en se nettoyant les mains le plus souvent possible.

Pour elle, le peuple tunisien doit développer une immunité graduelle contre le covid-19, ce qui permettra de maitriser la propagation de la pandémie. L’objectif étant de pouvoir traiter convenablement les malades, notamment les hospitalisés.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars à cause de la propagation du Covid-19. Le dernier bilan du ministère de la Santé, annoncé au soir du vendredi 1er mai, fait état de 998 cas confirmés sur un total de 23.526 prélèvements, 41 décès et 316 rétablissements.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.N