Des dépassements à la pelle des délégués et Omad, selon les signalements faits à lInlucc

Dans son communiqué quotidien, l'Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc) fait une synthèse des signalements qu’elle a reçu.

Plusieurs d’entre eux concernent des dépassements de délégués et de omad, depuis le confinement certains sont relatifs à la dévastation de forêts. C’est le cas, ce samedi 2 mai 2020. L’instance a reçu une plainte qui accuse 2 individus d’avoir fait main basse sur plus d’un hectare de terrain propriété de l’Etat dans la région de Aïn Boussadia dans la imeda de Balouta à la délégation de Bargou (gouvernorat de Siliana). Les deux personnes ont coupé les arbres de la forêt, planté des oliviers puis construit une clôture.

Les alertes concernant les violations des délégués et des omad sont également nombreuses. L’Inlucc a ainsi a été informée qu’un délégué de Sousse a manipulé les listes des bénéficiaires des aides sociales et les a distribué de nuit sur la base de la complaisance. Idem pour un autre au gouvernorat de Jendouba ainsi qu'à l’Ariana, qui l’a fait avec la complicité d’un omda de la même région. Une déclaration concerne un omda qui aurait saisi les aides sociales fournies pas une association étrangère et les a ditribuées à des personnes ne les méritant pas.

L’instance a aussi reçu le signalement d’un omda à Gafsa qui a détourné la cargaison d'un camion de fourrage appartenant à une représentation de fourrage subventionné et l'a revendue illégalement.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars à cause de la propagation du Covid-19. Le dernier bilan du ministère de la Santé, annoncé au soir du vendredi 1er mai, fait état de 998 cas confirmés sur un total de 23.526 prélèvements, 41 décès et 316 rétablissements.

I.N