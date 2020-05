Elyes Fakhfakh préside une réunion dédiée aux préparatifs du confinement ciblé

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a présidé ce vendredi 1er mai 2020, la réunion de l’instance nationale de lutte contre le Covid-19 pour examiner les derniers préparatifs de l’entrée en vigueur du confinement ciblé prévu pour le 4 mai courant.

Elyes Fakhfakh a souligné, à cette occasion, la nécessité de déployer tous les efforts et d'intensifier la coordination au cours des deux prochains jours pour garantir la disponibilité de tous les intervenants dans les domaines du transport ainsi que les plates-formes d'attribution des autorisations.

Les derniers indicateurs de fabrication et de distribution des masques et de la disponibilité des moyens de protection individuels et collectifs dans les quantités requises ont également été abordés.

Le chef du gouvernement a souligné que la priorité du plan de confinement ciblé reste de contrôler la propagation du Covid-19 et le plein engagement des institutions et des individus aux consignes de sécurité sanitaire pour le succès de cette première étape jusqu’au stade du retour progressif à la vie économique et sociale.

Il a recommandé de faire preuve de souplesse dans les mesures organisationnelles et administratives au cours des premiers jours de confinement ciblé afin de faciliter et de simplifier les procédures pour les citoyens et les institutions concernés sans tolérer aucune violation des mesures sanitaires et préventives.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 980 cas confirmés sur un total de 22.062 prélèvements et de 40 décès. La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

M.B.Z