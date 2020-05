Le ministère du Transport annonce une deuxième série de mesures en prévision du confinement ciblé

Le ministère du Transport a annoncé, dans un communiqué publié ce vendredi 1er mai 2020, une deuxième série de mesures qui seront adoptées lors du confinement ciblé qui débutera le 4 mai prochain.

Le ministère a appelé les sociétés nationales et régionales des transports publics :

A revenir à un rythme régulier de l'activité et à fournir tous les moyens disponibles pour sécuriser les services de transport notamment aux heures de pointe , pour assurer la distanciation physique entre les passagers.

Augmentation de la fréquence des voyages aux heures de pointe pour s'assurer que le nombre de places autorisées sur le moyen de transport soit respecté autant que possible.

Création d'une ligne de transport ferroviaire urbaine reliant Tunis à la ville de Tebourba, et d'une ligne de transport ferroviaire urbaine reliant Tunis à Naâsane, avec une augmentation de la fréquence des autres trajets réguliers de 78% sur la ligne de la banlieue sud Tunis - Borj Cedria.

Renforcement du transport contractuel en invitant les sociétés nationales et régionales des transports publics à contacter les entreprises qui seront autorisées à reprendre leur activité durant le confinement ciblé pour les appeler à signer des contrats de location pour transporter leurs employés.

Les unités de sécurité ont été invitées à se déployer dans les stations de transport et sur les trottoirs afin de contrôler les autorisations et d'assurer le respect de la distance de sécurité. Des cellules de crise seront créées au niveau des sociétés régionales et nationales de transport pour suivre le processus de transport des passagers et contrôler le degré de conformité aux exigences du confinement ciblé.

Les scouts, composantes de la société civile et la jeune chambre économique ont également été sollicitées, à travers le ministère des Sports et de la Jeunesse à soutenir les efforts du ministère et des sociétés de transport en organisant l’embarquement et de débarquement des passagers, en particulier dans les grandes gares ainsi que le processus de vente des billets et des abonnements. Ils sont aussi appelés à orienter et sensibiliser les citoyens aux mesures de prévention et de sécurité.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 980 cas confirmés sur un total de 22.062 prélèvements et de 40 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars.

M.B.Z