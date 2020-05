Yaïche et Toumi examinent les mesures de soutien aux entreprises touristiques

Les mesures nécessaires pour accompagner les entreprises touristiques, dont les activités sont totalement à l’arrêt à cause de la crise actuelle du covid-19, ont été au centre de la rencontre qui a réuni, ce vendredi 1er mai 2020, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Mohamed Ali Toumi et le ministre des Finances Mohamed Nizar Yaïche.

Au cours de cette réunion, la nécessité de soutenir ces entreprises touristiques a été mise en avant. L’objectif étant qu'elles puissent résister, reprendre leur activité une fois cette crise sanitaire passée, et donc pouvoir conserver des emplois.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars à cause de la propagation du Covid-19. Le dernier bilan du ministère de la Santé, annoncé au soir du jeudi 30 avril, fait état de 994 cas confirmés sur un total de 22.957 prélèvements, 41 décès et 305 rétablissements.

I.N