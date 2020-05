Plus de mille infractions sanitaires depuis le début du mois de Ramadan

Le ministère de la Santé a affirmé, dans un communiqué publié ce jeudi 30 avril 2020, que les équipes de contrôle sanitaire ont mené depuis le début du mois de Ramadan des opérations de contrôle auprès de 13.293 établissements et commerces alimentaires.

Ainsi, 1137 infractions sanitaires ont été relevées et la fermeture de 37 établissements, qui ne respectent pas les mesures de sécurité sanitaire et d’hygiène, a été proposée. 35,5 tonnes d’aliments et 5606 litres de lait et de boissons ainsi que 9622 yaourts impropres à la consommation ont été saisis en plus de 11 tonnes de produits d’hygiène et de désinfection périmés ou ne correspondant pas aux normes en vigueur.

Pour ce qui est des mesures liées à l’épidémie du Covid-19, le contrôle a porté également sur le respect des mesures sanitaires comme la disponibilité de kits de protection individuels (masques, gants, bonnets...), l'espacement physique et le lavage continu des mains à l'eau et au savon.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 980 cas confirmés sur un total de 22.062 prélèvements et de 40 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

M.B.Z