Lotfi Zitoun : Un programme dappui au profit de 151 municipalités

Le ministre des Affaires locales Lotfi Zitoun a annoncé aujourd’hui jeudi 30 avril 2020 un programme urgent pour améliorer les moyens et l'équipement logistique des municipalités en Tunisie et ce avec le soutien des différents partenaires techniques et financiers du ministère des Affaires locales.

Le programme a été annoncé lors de la visite a effectuée par le ministre des Affaires Locales à l'entrepôt des matériaux dans l'espace d’expositions de Nabeul. Le ministre était accompagné d’Erik Pacific, directeur du bureau Paix et Gouvernance démocratique de l'USAID (Agence des États-Unis pour le développement international), de Hind Houas responsable du projet de la démocratie et de la gouvernance à l’USAID en Tunisie et du gouverneur de Nabeul Mohammed Ridha Mlika.

Le programme de soutien aux municipalités vise à aider les autorités locales à améliorer les services aux citoyens. A cet effet, cette aide sera distribuée à 33 municipalités partenaires du programme en plus de 118 autres municipalités dans des gouvernorats proches de Nabeul. Cette initiative vise à motiver les municipalités tunisiennes à continuer de fournir des services municipaux de base aux citoyens en toute sécurité durant cette crise sanitaire.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 980 cas confirmés sur un total de 22.062 prélèvements et de 40 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars.

R.A