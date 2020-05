Kaïs Saïed sentretient avec le président du Conseil européen

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu ce jeudi 30 avril 2020, avec le président du Conseil européen, Charles Michel.

La conversation a porté sur les relations distinguées entre la Tunisie et ses partenaires européens. L'accent a été mis sur la nécessité de trouver une nouvelle approche pour ces relations, et il a été souligné que la propagation de la pandémie du Covid-19 a prouvé que la fermeture des frontières et le confinement sont des mesures insuffisantes et ne peuvent pas perdurer dans le temps.

Le président de la République a indiqué, dans ce contexte, les raisons qui l'ont poussé à présenter un projet de résolution au Conseil de sécurité, pour dépasser les approches traditionnelles et le concept étroit de la sécurité. Le président du Conseil européen a exprimé son soutien à cette initiative et la nécessité de surmonter les divergences entre certains pays, notamment entre les grands pays.

La situation en Libye a aussi été évoquée, le chef de l'État a souligné que les complications de la situation actuelle sont le résultat d'une ingérence étrangère, et a rappelé que la solution à la crise ne peut émaner que des Libyens eux-mêmes.





M.B.Z