La Transtu annonce des mesures de sécurité en prévision du confinement ciblé

La Société des transports de Tunis (Transtu) a publié, ce jeudi 30 avril 2020, un communiqué de presse relatif aux mesures de sécurité et de prévention adoptées pour garantir la protection des passagers lors du déconfinement ciblé qui sera entamé le 4 mai prochain.

La Transtu a précisé que :

La capacité des véhicules de transport sera réduite de 50% ce qui correspond à:

- 40 personnes pour les bus réguliers

- 65 personnes pour les bus doubles

- 120 personnes dans chaque wagon du métro ou du TGM, soit 240 personnes par trajet

Seules les personnes munies d’autorisations ou d’attestations sur l’honneur pourront embarquer et afin d’éviter la circulation des pièces de monnaie, des abonnements hebdomadaires et mensuels seront disponibles tous les jours de la semaine dans toutes les stations. Le port du masque sera également obligatoire pour les passagers et le personnel, souligne la Transtu, ajoutant que les moyens de transport seront régulièrement désinfectés et stérilisés.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 980 cas confirmés sur un total de 22.062 prélèvements et de 40 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars.

M.B.Z