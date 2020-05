Lapprovisionnement du marché local en masques non médicaux

Le ministère du Commerce et le ministère de l’Industrie et des PME informent les entreprises de fabrication de masques non médicaux, y compris celles totalement exportatrices (conformément à l’arrêté n°6 datant du 16 avril 2020), que la distribution de leurs produits auprès des distributeurs de médicaments en gros et des surfaces commerciales doit répondre aux conditions techniques.

Dans un communiqué émis le 29 avril 2020, les deux départements ministériels précisent que les masques doivent être conformes aux normes incluses dans le cahier des charges technique publié le 11 avril 2020. Sinon, les entreprises doivent présenter un rapport de conformité délivré par des laboratoires internationalement reconnus.

Les deux ministères soulignent la nécessité de respecter la décision du ministre du Commerce n°139 datant du 24 avril 2020, qui fixe le prix plafond de vente des masques lavables à 1,850 dinar.

Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, datant du 29 avril 2020, 980 cas positifs ont été recensés sur un total de 22.062 prélèvements, et 40 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et entamera la première étape du confinement ciblé, annoncé par le gouvernement, le 4 mai prochain.

I.M