Impact de la crise covid-19 sur les entreprises tuniso-françaises

54% des entreprises tuniso-françaises envisagent de recourir au chômage technique. 84% pensent que la crise covid-19 aura un impact négatif sur leurs activités, 70% sur l’emploi et 60% sur leur pérennité. 58% jugent les mesures annoncées par le gouvernement insuffisantes.

Ce sont certains résultats de l'enquête réalisée au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril 2020 par la Chambre tuniso-française de commerce et d'industrie (CTFCI) auprès de la communauté de ses adhérents autour de l'impact du Covid-19 sur leurs activités sur un échantillon de 146 entreprises opérant essentiellement dans les secteurs industriel et des services.

Même si 99% des répondants ont servi les salaires du mois de mars et que 70% se disent capables de servir ceux d’avril, la crise va impacter leurs entreprises : 42,2% dans l’immédiat, 17,2% dans un mois et la même proportion dans 2 mois alors 23,4% seront impactés plus tard.

Les entreprises participantes ont profité pour proposer certaines mesures fiscales, sociales, bancaires et administratives :

Exonération IRPP pendant 3 mois

Annulation de l’IS pour l’année 2020

Remboursement instantané de 50% du crédit de TVA sur simple demande non documentée

Réduction des Acomptes provisionnels de 50% pour l'ensemble des secteurs et de 75% pour les secteurs les plus sinistrés

Suspension de l’avance/consommation à l'importation

Suspension des RS sur TVA

Exonération des charges patronales de 3 à 6 mois

Prorogation de l'aide sociale sur le mois de mai

Prise en charge des salaires pour les entreprises qui feront recours au chômage partiel

Prise en charge de 50% des salaires

Crédit à taux bonifie, garanti par l‘Etat couvrant la masse salariale d'une année * Financement bancaire pour la trésorerie à taux 0 de la part de l’Etat

Fixation par décret des modalités pour l'octroi par les banques de financement de fonds de roulement avec la garantie de l'Etat

Mise à disposition des entreprises du secteur BTP d’une ligne de financement à taux préférentiel

Annulation des frais de report des échéances bancaires et de leasing

Créer une cellule de proximité pour suivre la situation des PME, vérifier les annulations des contrats de sous-traitance

impulser la digitalisation de l'administration

Révision totale de la loi et du cadre conceptuel des entreprises en difficulté

Reprise du travail

Création d’un fond de restructuration des PME

