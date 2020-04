Crise du Covid-19 : lUGTT hausse le ton !

Le bureau exécutif de l’UGTT réuni, dans la soirée du mardi 28 avril 2020, a exprimé sa colère face à la détérioration de la situation sociale des employés du secteur privé, des professions libres, des artisans et des plus démunis. Le bureau exécutif fustige, dans ce contexte de hausse des prix, l’absence d’une volonté politique pour faire face aux spéculateurs ainsi que le manque de moyens de contrôle des circuits de production et de distribution.

L’UGTT dénonce également le refus de certains chefs d’entreprise de payer les salaires du mois d’avril, en dépit de l’accord conclu avec l’Utica et l’aide de l’Etat (qui ne s'est pas matérialisée concrètement ndlr). D’autre part, le bureau exécutif rejette les déclarations des hauts responsables et leurs appels aux citoyens de se préparer à des mesures douloureuses. L’UGTT estime que ces déclarations sont une violation des droits des travailleurs et ciblent les établissements publics « qui ont enduré seuls les retombées de la crise, alors que certains hommes d’affaires ont délaissé leur devoir national ». La centrale syndicale appelle de ce fait le gouvernement à mettre fin à toutes les mesures qui affectent les salaires et les acquis des fonctionnaires, l’exhortant à retirer la circulaire du ministre des Finances à propos du contrôle des dépenses publiques.

Le bureau exécutif dénonce aussi les récentes nominations, « à l’heure où l’on prive les fonctionnaires de leurs promotions et avantages », les considérant comme étant des nominations partisanes basées sur les quotas pour satisfaire la mentalité de butin et d’extorsion politique et ne répondant pas au critère de compétence. « Cela s’est produit dans certains secteurs stratégiques notamment le transport », affirme le communiqué signé par le secrétaire général, Noureddine Taboubi, évoquant « des règlements de compte visant des compétences administratives ».

La centrale syndicale a, en outre, mis en garde contre l’exploitation des circonstances exceptionnelles pour adopter des projets d’accords avec des parties étrangères (la Turquie et le Qatar) contraires à l’intérêt la Tunisie « en faveur de politiques d’alignement et des alliances étrangères ». L’UGTT annonce, d’ailleurs, qu’elle ne manquera pas de s’y opposer pour que de tels accords ne passent pas.

Pour ce qui est du déconfinement ciblé prévu dans les jours à venir (à partir du 4 mai), le bureau exécutif appelle les autorités à fournir les moyens de protection dans les établissements, les administrations et les sites de production. « Afin de mieux organiser le retour progressif à l’activité, les transports et dans l’espace public, il faut obligatoirement garantir la distanciation sociale, la stérilisation et la désinfection des lieux ou encore la prévention ».

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 975 cas confirmés sur un total de 21.477 dépistages réalisés, avec 279 rétablissements et 40 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars.

I.L.