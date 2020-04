Faouzi Hanafi : Les propriétaires des cafés de catégorie 1 préfèrent rester fermés !

Les propriétaires des cafés de catégorie 1 préfèrent rester fermés lors de la période de déconfinement par étape qui commence le 4 mai prochain. Ouvrir ne sera pas rentable pour eux, d’où cette décision.

En contrepartie, les propriétaires des cafés de catégorie 1 réclament l’accélération des accords de crédits pour qu’ils puissent faire face aux charges, les salaires de mars et avril, le loyer et autres, a affirmé, ce mardi 28 avril 2020, le président de la Chambre nationale des propriétaires des cafés, Faouzi Hanafi, dans une déclaration à Mosaïque FM.

L’ouverture se chiffrera en pertes énormes pour eux, notamment pour fournir, masques, désinfectants et tenues, a-t-il soutenu.

https://content.mosaiquefm.net/uploads/media/media/158807022379_media.mp3

«Les cafés traditionnels et salons de thé ne sont pas intéressés par une ouverture de 4 heures. Lorsque vous nous enlevez les tables, les chaises, les chichas, que nous reste-t-il ? Les cafés dans les gobelets sont servis dans les cafeterias. En plus, les employés doivent venir de loin et les établissements n’ont pas les moyens d’assurer leurs déplacements. Celui qui ouvrira doit répondre à des mesures préventives, notamment fournir du gel désinfectant, des masques de protection, etc. alors qu’en contrepartie il va vendre une tasse de thé à 350 millimes.

Tout ça ne nous concerne pas. Nous voulons le déblocage rapide de crédits pour faire face à nos loyers impayés, à nos salariés qui n’ont pas été payés pour le mois d’avril et certains pour le mois de mars.

Nous préférons rester fermés et ouvrir sur de bonnes bases. Nous avons besoin de ces crédits, les aides de 200 dinars ne nous feront rien, ni nous ni nous employés !», a expliqué M. Hanafi.

La Tunisie vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation du Covid-19 qui a nécessité la mise en place d’un confinement total depuis le 22 mars qui se poursuivra au moins jusqu'au 3 mai 2020. 967 contaminés ont été recensés et annoncés jusqu'au 27 avril courant, sur un total de 21.081 dépistages, avec 279 rétablissements et 39 décès.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.N