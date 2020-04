Hfaiedh Hfaiedh donne le calendrier de la fin de lannée scolaire et des examens

Un accord préliminaire a été trouvé avec le ministère de l’Education, en attendant la décision du Conseil de sécurité nationale, a affirmé le secrétaire général adjoint de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) Hfaiedh Hfaiedh.

L’année scolaire est finie pour tous les niveaux sauf pour le baccalauréat, rapporte un post Facebook de la page officielle de l’UGTT. Les moyennes du 1er et 2ème trimestres seront comptabilisées à cet effet, en ce qui concerne le passage de classes. Des circulaires exceptionnelles sont en train d’être préparées à cet effet.

S’agissant des concours nationaux, les élèves du baccalauréat achèveront le programme du 27 mai au 27 juin 2020. Ils passeront les examens de la session principale du 8 au 15 juillet 2020.

Pour le concours de la 9ème année (brevet), les examens sont prévus pour les 29 et 30 juin 2020 et seront limités au contenu des 1er et 2ème trimestres. Pour celui de la 6ème année, les examens sont prévus pour les 2 et 3 juillet 2020 et seront limités idem au contenu des 1er et 2ème trimestres.

Le tout sera concrétisé en prenant toutes les précautions nécessaires, les masques, désinfectants, désinfection de l'espace scolaire, à condition que le nombre d'élèves ou de candidats aux concours ne dépasse pas les 12 dans une même salle, que ce soit pendant l'achèvement du programme ou lors des examens.

Il reste une seule chose qui n’a pas été résolue, selon M. Hfaiedh, à savoir la date de la prochaine rentrée scolaire : les propositions vont d’une reprise avant la date habituelle à l’usage exceptionnel des vacances de l’année scolaire 2020-2021. L’objectif étant de rattraper le retard enregistré l’année scolaire en cours.

La Tunisie vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation du Covid-19 qui a nécessité la mise en place d’un confinement total depuis le 22 mars qui se poursuivra au moins jusqu'au 3 mai 2020. 967 contaminés ont été recensés et annoncés jusqu'au 27 avril courant, sur un total de 21.081 dépistages, avec 279 rétablissements et 39 décès.

I.N