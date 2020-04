Réunion du comité scientifique du suivi de la propagation du Covid-19

Le comité scientifique du suivi de la propagation du Covid-19 a tenu, ce dimanche 26 avril 2020, sa réunion périodique sous l’égide du ministre de la Santé, Abdellatif Mekki et en présence du directeur du bureau de l’OMS en Tunisie, Yves Souteyrand.

Cette réunion a été réservée au suivi et à l’évaluation de la situation épidémique du Covid-19 dans le monde et en Tunisie. Elle a, également, permis d’insister sur l’importance du respect des mesures de l’auto-isolement et du confinement pour une meilleure maitrise de la maladie et de la propagation du virus.

La Tunisie vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation du Covid-19 qui a nécessité la mise en place d’un confinement total depuis le 22 mars et qui se poursuivra au moins jusqu'au 3 mai 2020. 939 contaminés ont été recensés et annoncés jusqu'au 25 avril courant, sur un total de 20.408 dépistages, avec 207 rétablissements et 38 décès.

S.H