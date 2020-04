Rumeurs à propos d'une baisse des salaires des fonctionnaires : Salah Ben Youssef précise

Le ministre de l'Industrie et des PME, Salah Ben Youssef a démenti, dans un post Facebook publié ce dimanche 26 avril 2020, les rumeurs selon lesquelles il aurait affirmé que les salaires des fonctionnaires vont être baissés.

M. Ben Youssef a indiqué qu’il n’a accordé aucune interview à ce propos et qu'une telle décision n’entre pas dans ses prérogatives. En outre, le ministre explique qu'il ne voit aucune raison de baisser les salaires, notamment en cette conjoncture.

Plusieurs personnes ont évoqué cette information sur les réseaux sociaux. L’ancienne députée Sabrine Goubantini s'est interrogée, plus tôt dans la journée dans un post Facebook, sur la véracité des faits et si le ministre de l’Industrie avait déclaré qu’il y aurait une baisse des salaires de 20%.

La Tunisie vit une crise sanitaire depuis plus d’un mois avec la propagation du Covid-19 qui a nécessité la mise en place d’un confinement total depuis le 22 mars qui se poursuivra au moins jusqu'au 3 mai 2020. 939 contaminés ont été recensés et annoncés jusqu'au 25 avril courant, sur un total de 20.408 dépistages, avec 207 rétablissements et 38 décès.

I.N