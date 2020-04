Payement des salaires davril : lUGTT dénonce un refus de la part de certains chefs dentreprise

L'Union générale tunisienne du travail (UGTT) a dénoncé ce qu’elle considère comme un refus de certains chefs d’entreprise d’appliquer l’accord passé avec l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) pour payer les salaires du mois d’avril.

Pour la centrale syndicale, cet engagement n’est conditionné ni par l’achèvement du solde des congés, ni considéré comme une avance sur les primes en nature comme les tenus de travail ou autres.

Selon une analyse de l’expert juridique au département de la législation et des litiges au sein de l’UGTT Abdessalem Nssiri, les patrons se cachent sous le couvert du décret N°4-2020 qui parle d’utiliser le solde des congés précédents ou une avance sur ceux de l’année en cours. Or, d'un point de vue juridique, dans le droit du travail, il existe un principe juridique de base qui requiert que la priorité soit donnée aux meilleurs termes (contractuelle, réglementaire ou légale) pour le salarié.

En appliquant ce principe, l'accord du 14 avril qui stipule le payement des salaires du mois d'avril sans conditions est celui qui doit être appliqué, étant le meilleur pour les salariés, explique-t-il.

La Tunisie vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation du Covid-19 qui a nécessité la mise en place d’un confinement total depuis le 22 mars qui se poursuivra au moins jusqu'au 3 mai 2020. 939 contaminés ont été recensés et annoncés jusqu'au 25 avril courant, sur un total de 20.408 dépistages, avec 207 rétablissements et 38 décès.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.N