Ces bonnes nouvelles dans la crise du Covid-19 : la victoire d'une mamie contre la maladie

C’est une information qui fait du bien, alors que l'actualité autour de la pandémie mondiale est fortement axiogène. Les équipes médicales de l’hôpital Abderrahmen Mami ont célébré une nouvelle victoire contre le Covid-19 qui a ému la toile : le rétablissement de "madame mamie" comme la surnomme tendrement l'équipe de soignants.

Après un combat contre le Covid-19, la dame de 75 ans est rentrée chez elle auprès de ses petits-enfants. Souffrant d'une infection grave, elle avait passé 37 jours en réanimation.

« Rien ne vaut la joie de voir une vie sauvée et une famille se réunir », a commenté la Cellule de communication Covid-19 de l’hôpital Abderrahmen Mami Ariana.

Toute convalescence est une victoire en soi. Depuis quelques jours, les bonnes nouvelles fusent : il y a moins de personnes contaminées au coronavirus et on a enregistré plus 200 rétablissements alors que le bilan des décès s’est stabilisé à 38 depuis quelques jours.

La Tunisie vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation du Covid-19 qui a nécessité la mise en place d’un confinement total depuis le 22 mars qui se poursuivra au moins jusqu'au 3 mai 2020. 939 contaminés ont été recensés et annoncés jusqu'au 25 avril courant, sur un total de 20.408 dépistages, avec 207 rétablissements et 38 décès.

I.N