Une séance de travail s'est tenue aujourd’hui samedi 25 avril 2020, sous l’égide du ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, et en présence d'un certain nombre de directeurs généraux et chefs de services de pharmacie dans les établissements publics de santé du Grand Tunis. La réunion a été consacrée à l'étude des moyens possibles afin d’assurer la continuité des soins de santé des patients dans les différents services hospitaliers et dans toutes les spécialités, médicales et chirurgicales ainsi que les cliniques tout en appliquant les mesures préventives de Covid-19.

Au cours de cette réunion, une présentation a également été faite sur le système d'information de la carte "Labes", qui vise à rationaliser et à améliorer les services de santé fournis aux affiliés de la caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) dans les institutions hospitalières.

A rappeler que le pays vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation d’un virus mortel le covid-19 qui a obligé la Tunisie à entrer en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 3 mai 2020. 922 contaminés ont été recensés et annoncés jusqu'au 24 avril courant, sur un total de 19.849 dépistages, avec 194 rétablissements et 38 décès.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

R.A