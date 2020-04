Rendez des comptes !

La terre traverse une vague difficile à qualifier, qui touche à la fois son économie, ses priorités, le rapport du citoyen à son prochain, à son état et sans doute même à la vie.

A date, 4,5 milliards d’individus sont confinés. 2 770 750 personnes sont ou ont été atteintes par le Coronavirus. 193 930 en sont tragiquement décédées réparties sur 193 pays. Les États-Unis sont, à jour, les plus touchés avec 51 017 morts. L’Italie, quant à elle, déplore un bilan de 25 969 victimes. Puis l’Espagne qui ne dénombre pas moins de 22 524 décès. Vient ensuite la France et ses 22 245 disparus du Covid-19, et le Royaume-Uni avec un chiffre tout aussi dramatique de 19 506 décès. La Chine, loin derrière, a réussi grâce à une communication aux cordeaux, à nous annoncer de façon aussi autoritaire que son calcul, 4 636 morts. Ce qu’on ignore, pour la Chine, c’est le nombre de personnes qui ont été décédées pour arriver à ce chiffre. #revuemacabre

En attendant un traitement ou un vaccin, désormais deux chercheurs s’affrontent.

Le Professeur Raoult, chercheur marseillais qu’on ne présente plus, propose un traitement qu’on ne présente plus. Ici, la communauté des réseaux sociaux en sait plus sur son efficacité ou pas que les milliers de chercheurs qui depuis deux mois, travaillent d’arrache-pied pour essayer de comprendre. Facebook est un centre de recherche scientifique bien moins scientifique que les études médicales, mais bien plus audible. Il n’y a de place ni au temps, ni à la mesure. Le point de vue doit être péremptoire et tranché. La science humaine est devenue une science exacte dans la virtualité du Web. Dans la réalité du patient, il est perdu. #laveriteestici

Le Président Trump, star s’il en est du réseau social Twitter, n’a pas voulu rester en reste, et nous a donc proposé, ce jeudi, un traitement à base d’exposition à une lumière forte et une injection de désinfectant. A part le lobby mondial vodka-rhum-whisky-Boukha, la communauté scientifique est dubitative. Tellement qu’il a voulu nous expliquer, quelques heures plus tard, par un communiqué lapidaire, que son propos était sarcastique.

Dommage, un traitement bain de soleil pina colada était pourtant une piste à explorer, surtout en pleine campagne électorale.

Mais le Président Trump n’est pas homme à se démonter. Et quand un risque existe de perdre une élection, on ne fait pas d’élection. C’est donc dans cet état d’esprit qu’il réfléchit avec ses proches à décaler la date du scrutin. Le temps que la menace du Coronavirus disparaisse. Non pour ceux qui en seront atteints, mais pour sa réélection. La poste américaine, qui anticipe une montée en flèche du vote par correspondance, a demandé un budget supplémentaire. Le Président sortant Trump refuse, arguant que le vote par correspondance augmentait le risque de fraude. Trump est un homme attaché à la justesse d’un scrutin, lui qui a été élu par une majorité des états, mais une minorité des électeurs. Définitivement l’homme recherche une place au soleil. #seasexandsun

Son voisin canadien a été le théâtre samedi et dimanche dernier d’une des pires tueries de son histoire. Au moins 23 personnes sont mortes sous les balles de Gabriel Wortman, un prothésiste dentaire, millionnaire de 51 ans. Et c’est sans compter les recherches en cours dans les maisons et bâtiments qu’il a incendiés, pour y identifier d’éventuels cadavres. L’homme qui habite Portapique, à l’est du Canada a commencé à se disputer avec sa femme, mais elle a réussi à s’échapper. L’homme a alors décidé de mettre le feu à sa maison, de sortir tuer ses voisins et d’aller ensuite, disperser la mort à Truro, à Milford et à Enfield. Il a été abattu dimanche par la police en faisant le plein de sa fausse voiture de police. L’Homme qui possédait une clinique de prothèse dentaire à Dartmouth avait, semble-t-il, quelques difficultés financières du fait du confinement et avec l’alcool du fait de son alcoolisme. Et avec sa femme. Il avait surtout un problème d’humanité pour aller semer ainsi la mort. #arracheurdevies

L’économie justement. Le FMI nous annonce le 15 avril dernier, la plus forte récession depuis 1929, de l’ordre de -3% au niveau du monde. D’une croissance nulle en Asie, à une récession de -5,9% aux Etats-Unis en passant à -7,5% au niveau de l’Union européenne. La solution pour le FMI est une injection massive de liquidités dans les économies du monde de manière coordonnée et solidaire. Et c’est dans cet état d’esprit que les 27 dirigeants des 27 pays de l’Union européenne se sont réunis ce jeudi par visioconférence pour ne pas parvenir à un accord historique. #largentfaitlasanté

L’objet de la discorde est un refus des pays du nord de l’Europe de payer pour les pays les plus touchés par le Covid-19, les pays du sud de l’Europe. Pas de mutualisation de la dette. Donc personne n’est d’accord ni sur le montant de la dette à contracter, ni sur la manière de l’injecter dans l’économie des différents pays. La France, l’Italie et l’Espagne plaident pour une dette commune, non pas forcément pour que les uns paient pour les autres, mais surtout pour bénéficier des taux très bas dont bénéficient les pays du nord de l’Europe. Et bénéficier de ces taux bas passe par le fait que les uns paient pour les autres. Entendons-nous. Les pays du nord ne reprochent pas à ceux du sud d’avoir été plus lourdement touchés, non ça, ça serait immoral. Et quand c’est immoral, on habille la morale. De l’habit du manque de rigueur budgétaire en l’espèce. Ceux-là ne veulent pas payer pour ceux-ci qui ont été cigales pendant la croissance, alors que d’autres, plus fourmis, se sont constitués un trésor de guerre. On ne prête qu’aux riches, ou quand les dirigeants touchent du doigt ce que vivent les dirigés.

La solidarité a de beaux jours devant elle dans l’idéal humain.

Dans la pratique, on en perd le Nord. #lecorbeauetlerenard

Et pendant ce temps-là, le président de la République tunisienne continue ses visites terrain, violant confinement et couvre-feu, pour vérifier, nous dit son service communication, que les aides de l’Etat arrivent bien à leurs destinataires. C’est rassurant de voir la confiance que peut avoir un président pour les services de l’Etat qu’il dirige.

Peut-être aurait-il pu pousser jusqu’à la frontière libyenne pour vérifier qu’elle est désormais bien contrôlée, lui qui a en charge constitutionnellement l’intégrité du territoire, la sûreté de l’État et sa défense ? #commzéro

Il aurait pu faire un petit détour du côté du ministère des Finances et plaider pour une plus grande transparence sur l’utilisation des deniers publics. Dans toutes les démocraties du monde, et la démocratie ce n’est pas seulement mettre librement un bulletin dans une urne, l’Etat informe le contribuable, au centime près, de ce à quoi vont servir ses impôts. Tant à la santé en détaillant les différents postes, comme les dépenses de personnels, d’entretien des hôpitaux, de financement de la recherche, ou la construction de centres de santé, que pour tous les autres ministères. C’est sidérant d’être aussi transparent à l’égard de ses bailleurs de fonds, et aussi peu didactiques pour son peuple. #transparencezéro

Ensuite il aurait été au centre 1818 pour nous demander un petit tableau Excel sur l’usage fait des dons collectés. C’est tout aussi populiste, mais c’est du populisme qui a l’avantage, en plus, de mettre en lumière la transparence. #ouvalargent

Il aurait pu faire un petit détour partout où la contrebande sévit à ciel ouvert et tue notre économie avec un feu plus doux que le Covid, mais tout aussi insidieux, tout aussi assassin, tout aussi sournois. Il n’y pas que le Covid-19 qui tue en Tunisie, il y a aussi l’inaction. Le peuple est confiné et la contrebande s’expose. Elle ne court même pas plus, elle est bien là et bien installée. Et personne ne la visite. Si ce n’est le citoyen qui en est l’otage dans sa consommation quotidienne. #deuxpoidsdeuxmesures

La communication ne consiste pas à flatter le citoyen, elle est au service de la démocratie pour mettre en lumière les actions nécessaires. #rendezdescomptes

C’est la fin de la semaine, c’est la fin de ce trip, vous pouvez éteindre vos portables.