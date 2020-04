La situation de Siphat sujet dune réunion au ministère de la Santé

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a supervisé ce matin du samedi 25 avril 2020 une réunion consacrée à l'examen de la situation des industries pharmaceutiques tunisiennes (Siphat). Lors de cette réunion, SIPHAT a présenté le plan d'activités (2019-2023), ce plan a été mis en œuvre afin de conforter sa position dans le système de la sécurité médicinale dans notre pays.

A rappeler que le pays vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation d’un virus mortel le covid-19 qui a obligé la Tunisie à entrer en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 3 mai 2020. 922 contaminés ont été recensés et annoncés jusqu'au 24 avril courant, sur un total de 19.849 dépistages, avec 190 rétablissements et 38 décès.

